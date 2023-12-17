Манякина (Романова) Агафiя Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манякина (Романова) Агафiя Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Фёдор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1911 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Манякин Иван Константинович

Рождение ребёнка
09.09.1911 ст.

Сын: Манякин Иван Иванович

Отец ребёнка: Манякин Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манякин Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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