Манякина (Романова) Агафiя Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1911 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Манякин Иван Константинович
Рождение ребёнка
09.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Манякин Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно