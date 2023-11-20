(Vashkov Вашкова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Vashkov Вашкова) Зинаида

(Vashkov Вашкова) Зинаида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1869

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1869

Отец: Vashkov-Вашков Николай

Мать: Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close