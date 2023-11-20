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(Vashkov Вашкова) Зинаида
(Vashkov Вашкова) Зинаида
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.1869
Пол
Женский
Отец
Vashkov-Вашков Николай
1828 г.р.
Мать
(Kotelnikov Котельникова) Мария
Около 1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1869
Отец:
Vashkov-Вашков Николай
Мать:
Мария
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