(Прийменко) Дарья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Дарья Ефремовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1910

Дата смерти

01.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Прийменко Ефрем Прокофьевич

Мать: Ульяна Прокофьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.01.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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