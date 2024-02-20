(Прийменко) Дарья Ефремовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1910
Дата смерти01.01.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Прийменко Ефрем Прокофьевич
Мать: Ульяна Прокофьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.01.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука