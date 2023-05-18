Чупин Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Иван Никитин

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.11.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1834 ст.

Отец: Чупин Никита Ксенофонтов

Мать: Чупина Ирина Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-74 (ГАТО, г. Томск). Лист 676 на ФС (лист 883 в книге). Д. Осколковой у крестьянина Никиты Ксенофонтова Чупина и жены Ирины Ивановой родился сын Иван 05.11.1834г. Воспреемники - д. Усть-Жеравли... Показать все
Смерть
Неизвестно
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