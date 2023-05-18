Чупин Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения05.11.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1834 ст.
Отец: Чупин Никита Ксенофонтов
Мать: Чупина Ирина Иванова
170-9-74 (ГАТО, г. Томск). Лист 676 на ФС (лист 883 в книге). Д. Осколковой у крестьянина Никиты Ксенофонтова Чупина и жены Ирины Ивановой родился сын Иван 05.11.1834г. Воспреемники - д. Усть-Жеравли... Показать все
Смерть
Неизвестно