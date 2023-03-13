Бакланова Матрена Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Корнеева Стефанида
Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1787
Сын: Баклановъ Родионъ
Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баклановъ Михаилъ