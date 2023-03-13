Бакланова Матрена Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова Матрена Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Корнеева Стефанида

Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1787

Сын: Баклановъ Родионъ

Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Баклановъ Михаилъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклановъ Михаилъ

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