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Солдаткин Михаил Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.11.1901

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1901

Отец: Ульянин-Солдаткин Иван Захарович

Мать: Ульянина-Солдаткина Надежда Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.11.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Роман Прокопьевич Клюкин, Анастасия Захаровна Еремина (Ваничкина-Солдаткина)
Бракосочетание
До 01.01.1940

Жена: Солдаткина Анна Васильевна

Сорокина Тамара Константиновна
Военная служба
С 23.08.1941
Работа или профессия
Неизвестно
комбайнер
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
1978
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
Смерть
1978
После 13.04.1966 - в метрике отметка о выдаче свидетельства
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