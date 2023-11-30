Солдаткин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения17.11.1901
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1901
Крещение
21.11.1901
Восприемники: Роман Прокопьевич Клюкин, Анастасия Захаровна Еремина (Ваничкина-Солдаткина)
Бракосочетание
До 01.01.1940
Сорокина Тамара Константиновна
Военная служба
С 23.08.1941
Работа или профессия
Неизвестно
комбайнер
Место жительства
Неизвестно
Похороны
1978
Кладбище: Васильевское
Смерть
1978
После 13.04.1966 - в метрике отметка о выдаче свидетельства