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Михайлов Павел

Место рождения

Гороватка, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.02.1918 ст.

Дата смерти

1942 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1918 ст.

Отец: Игнатьев Михаил

Мать: Феодосия

Гороватка, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1942 ст.
Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Погиб в бою с фашисткими захватчиками под Павами. Служил пулеметчиком, был убит немецким снайпером. Похоронен в Павах в братской могиле. Захоронение отмечено мемориалом.
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