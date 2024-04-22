Михайлов Павел
Место рождения
Дата рождения26.02.1918 ст.
Дата смерти1942 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1918 ст.
Отец: Игнатьев Михаил
Мать: Феодосия
Смерть
1942 ст.
Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Погиб в бою с фашисткими захватчиками под Павами. Служил пулеметчиком, был убит немецким снайпером. Похоронен в Павах в братской могиле. Захоронение отмечено мемориалом.