Донцов Терентий Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Донцов Терентий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Донцов Андрей Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Матфеевна

Рождение ребёнка
01.08.1857

Дочь: Донцова Марфа Терентьевна

Мать ребёнка: Татьяна Матфеевна

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.08.1858

Сын: Васса

Мать ребёнка: Татьяна Матфеевна

Богословка
Смерть
Неизвестно

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