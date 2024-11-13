Донцов Терентий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Донцов Андрей Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Матфеевна
Рождение ребёнка
01.08.1857
Дочь: Донцова Марфа Терентьевна
Мать ребёнка: Татьяна Матфеевна
Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.08.1858
Сын: Васса
Мать ребёнка: Татьяна Матфеевна
Богословка
Смерть
Неизвестно