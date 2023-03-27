Алиев Гамид оглы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1935
Сын: Алиев Юрий Гамидович
Мать ребёнка: Алиева Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
05.10.1938
Мать ребёнка: Алиева Мария Ефимовна
Смерть
Около 1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Сергиевское кладбище г.Санкт-Петербург