Алиев Гамид оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Гамид оглы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1935

Сын: Алиев Юрий Гамидович

Мать ребёнка: Алиева Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
05.10.1938

Сын: Алиев Николай Гамидович

Мать ребёнка: Алиева Мария Ефимовна

Смерть
Около 1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Сергиевское кладбище г.Санкт-Петербург
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