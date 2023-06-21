Германова (Волкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Германова (Волкова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Германов Петр

Отец ребёнка: Германов Дмитрий

Рождение ребёнка
1887

Сын: Германов Павел

Отец ребёнка: Германов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Германов Иван

Отец ребёнка: Германов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Германов Алексей

Отец ребёнка: Германов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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