Германова (Волкова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Германов Петр
Отец ребёнка: Германов Дмитрий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Германов Павел
Отец ребёнка: Германов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Германов Иван
Отец ребёнка: Германов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Германов Алексей
Отец ребёнка: Германов Дмитрий
Смерть
Неизвестно