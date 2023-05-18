Калабина (Пушина) Домника Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1849
Рождение ребёнка
29.04.1850
Дочь: Мавра Васильева
Отец ребёнка: Пушин Василiй Терентьев
Рождение ребёнка
04.03.1852
Дочь: Евдокiя Васильева
Отец ребёнка: Пушин Василiй Терентьев
Смерть
Неизвестно