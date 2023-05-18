Калабина (Пушина) Домника Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабина (Пушина) Домника Афанасьева

Место рождения

Шадренки, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадренки, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.05.1849

Муж: Пушин Василiй Терентьев

Рождение ребёнка
29.04.1850

Дочь: Мавра Васильева

Отец ребёнка: Пушин Василiй Терентьев

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1852

Дочь: Евдокiя Васильева

Отец ребёнка: Пушин Василiй Терентьев

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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