Надежда Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Яковлева

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.01.1814 ст.

Муж: Ефим Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1820 ст.

Сын: Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1823 ст.

Сын: Флегонт Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Валентин Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.12.1825 ст.

Дочь: Калинкина Анисья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1828 ст.

Сын: Христофор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1828
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