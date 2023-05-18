Надежда Яковлева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1814 ст.
Муж: Ефим Игнатьев
Рождение ребёнка
10.01.1820 ст.
Сын: Григорий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Игнатьев
Рождение ребёнка
26.03.1823 ст.
Сын: Флегонт Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Валентин Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Игнатьев
Рождение ребёнка
30.12.1825 ст.
Дочь: Калинкина Анисья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Игнатьев
Рождение ребёнка
30.04.1828 ст.
Сын: Христофор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Игнатьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1828