Чапни /Шалтей/ Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧапни /Шалтей/ Яков Федорович

Чапни /Шалтей/ Яков Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала

Дата рождения

1790

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Мать: Чапни /шалтей/ София

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1832

Сын: Чапни Федор Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чапни Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феодора Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чапни Константин Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
1848
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close