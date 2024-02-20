Чапни /Шалтей/ Яков Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1790
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феодора Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чапни Константин Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
1848
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала