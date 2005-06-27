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Фалалеев Павел Дмитриевич
Фалалеев Павел Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.2005
Пол
Мужской
Отец
Фалалеев Дмитрий Александрович
1969 г.р.
Мать
Фалалеева (Аникина) Елена Викторовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.2005
Отец:
Фалалеев Дмитрий Александрович
Мать:
Фалалеева Елена Викторовна
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