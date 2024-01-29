Титова Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Екатерина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Титова Устина Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Власович

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Титова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Власович

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Иван Власович

Смерть
Неизвестно
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