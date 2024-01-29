Титова Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Титова Устина Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Власович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Титова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Иван Власович
Смерть
Неизвестно