смысловский (смысловская (сумина)) Тамара Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1916
Дата смерти22.06.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1916
Отец: Сумин василий иванович
Мать: Сумина ольга степановна
Рождение ребёнка
06.11.1934
Сын: Смысловский Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Смысловский Кирилл Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
умерла 1977
Смерть
22.06.1977
Московская обл. г.Щербинка