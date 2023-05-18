смысловский (смысловская (сумина)) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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смысловский (смысловская (сумина)) Тамара Васильевна

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

29.04.1916

Дата смерти

22.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1916

Отец: Сумин василий иванович

Мать: Сумина ольга степановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1934

Сын: Смысловский Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Смысловский Кирилл Алексеевич

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смысловский Кирилл Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
умерла 1977
Смерть
22.06.1977
Московская обл. г.Щербинка
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