(Кулемина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулемина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

1751 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кулеминъ Андрей

Мать: Кулемина Матрена Леонтьева

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