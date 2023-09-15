Скуратов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения20.07.1890
Дата смерти17.12.1890
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1890
Рождение, крещение: запись о рождении №70, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
21.07.1890
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Семен Димитриев Перов [сын Дмитрия Ивановича... Показать все
Смерть
17.12.1890
Умер от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №94, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
19.12.1890
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния