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Скуратов Иван Степанович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.07.1890

Дата смерти

17.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1890

Отец: Скуратов Степан Иванович

Мать: Скуратова Анна Дмитриевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №70, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
21.07.1890
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Семен Димитриев Перов [сын Дмитрия Ивановича... Показать все
Смерть
17.12.1890
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №94, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
19.12.1890
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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