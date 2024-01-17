Азанова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Азанов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Азанов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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