Пахотин Никита Степанович
Место рождения
Дата рождения31.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1849
Крещение
02.06.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Адриана Евдокимова Плешакова жена Домника Михайлова
Смерть
Неизвестно