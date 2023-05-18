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Пахотин Никита Степанович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1849

Отец: Пахотин Степан Макарович

Мать: Пахотина Татьяна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.06.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Адриана Евдокимова Плешакова жена Домника Михайлова
Смерть
Неизвестно
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