Мохир (Нечваль) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохир (Нечваль) Марфа Тимофеевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

02.09.1841

Дата смерти

10.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1841

Отец: Нечваль Тимофей Степанович

Мать: Нечваль Мария Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1866

Муж: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1867

Сын: Мохир Онуфрий Матвеевич

Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1868

Дочь: Мохир Анисия Матвеевна

Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1871

Дочь: Мохир Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1873

Сын: Мохир Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1875

Дочь: Мохир Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1877

Дочь: Мохир Агрипина Матвеевна

Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1879

Сын: Мохир Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.03.1881

Сын: Мохир Гавриил Матвеевич

Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1882

Дочь: Мохир Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
10.02.1901
Нежин, Чернігівська область
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