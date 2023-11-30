Мохир (Нечваль) Марфа Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения02.09.1841
Дата смерти10.02.1901
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1841
Бракосочетание
19.01.1866
Рождение ребёнка
11.06.1867
Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
29.12.1868
Дочь: Мохир Анисия Матвеевна
Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
16.01.1871
Дочь: Мохир Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
05.05.1873
Сын: Мохир Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
30.11.1875
Дочь: Мохир Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
19.06.1877
Дочь: Мохир Агрипина Матвеевна
Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
27.04.1879
Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
26.03.1881
Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович
Рождение ребёнка
04.07.1882
Дочь: Мохир Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Мохир Матвей Кириллович
Смерть
10.02.1901