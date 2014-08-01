Изюмов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1962
Дата смерти01.08.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кокорина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Изюмова (Баскова) Наталья Вячеславовна
Рождение
15.10.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1983
Сын: Изюмов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Изюмова (Баскова) Наталья Вячеславовна
Смерть
01.08.2014