Изюмов Александр Николаевич 15.10.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИзюмов Александр Николаевич

Изюмов Александр Николаевич

Место рождения

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.10.1962

Дата смерти

01.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кокорина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Изюмова (Баскова) Наталья Вячеславовна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение
15.10.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1983

Сын: Изюмов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Изюмова (Баскова) Наталья Вячеславовна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.08.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.