Пономаренко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянкая Галина Николаевна

Мать ребёнка: Пономаренко Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаренко Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Пономаренко Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Николаевна

Мать ребёнка: Пономаренко Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Агрипина

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