Пономарева Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1876

Сын: Пономаревъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пономаревъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1881

Сын: Пономаревъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пономаревъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаревъ Семенъ

Отец ребёнка: Пономаревъ Емельянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаревъ Емельянъ

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