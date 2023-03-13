Пономарева Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1876
Сын: Пономаревъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пономаревъ Емельянъ
Рождение ребёнка
22.10.1881
Сын: Пономаревъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пономаревъ Емельянъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономаревъ Семенъ
Отец ребёнка: Пономаревъ Емельянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономаревъ Емельянъ