Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Распопин Александр Максимович

Отец ребёнка: Распопин Максим Степанович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Распопин Сергей

Отец ребёнка: Распопин Максим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопин ?

Отец ребёнка: Распопин Максим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопин Иван

Отец ребёнка: Распопин Максим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распопин Максим Степанович

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