Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Распопин Александр Максимович
Отец ребёнка: Распопин Максим Степанович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Распопин Сергей
Отец ребёнка: Распопин Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопин ?
Отец ребёнка: Распопин Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопин Иван
Отец ребёнка: Распопин Максим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно