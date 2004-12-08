Чернухина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1937
Дата смерти08.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Самарина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Чернухин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернухин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Чернухин Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2004