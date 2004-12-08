Чернухина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1937

Дата смерти

08.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Самарина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Чернухин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернухин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Чернухин Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Анатолий Александрович

Смерть
08.12.2004
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