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Дьяченко Иван Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

08.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Дьяченко Петр Иванович

Мать: Дьяченко Марфа Макаровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.03.1886

Сын: Дьяченко Трофим Иванович

Мать ребёнка: Дьяченко Мария Арсентиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.11.1888

Сын: Дьяченко Филипп Иванович

Мать ребёнка: Дьяченко Мария Арсентиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Мария Арсентиевна

Смерть
08.11.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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