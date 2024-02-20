Дьяченко Иван Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1850
Дата смерти08.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Дьяченко Петр Иванович
Мать: Дьяченко Марфа Макаровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.03.1886
Мать ребёнка: Дьяченко Мария Арсентиевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.11.1888
Мать ребёнка: Дьяченко Мария Арсентиевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука