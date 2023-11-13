Муллин Георгий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1898
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1934
Рождение ребёнка
14.12.1935
Рождение ребёнка
03.10.1937
Бракосочетание
До 1940
Военная служба
С 31.08.1941
Рождение ребёнка
11.08.1948
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Работа или профессия
Неизвестно
счетовод
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951