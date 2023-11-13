Муллин Георгий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллин Георгий Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1898

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муллина Анна Александровна

Рождение ребёнка
14.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муллина Анна Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муллина Анна Александровна

Бракосочетание
До 1940

Жена: Муллина Анна Александровна

Военная служба
С 31.08.1941
Рождение ребёнка
11.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муллина Анна Александровна

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Работа или профессия
Неизвестно
счетовод
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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