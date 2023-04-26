Кретова (Рыжкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКретова (Рыжкова) Валентина

Кретова (Рыжкова) Валентина

Место рождения

ссср

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ссср
Рождение ребёнка
29.07.1955

Дочь: Орлова Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Кретов Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
08.06.1956

Сын: Кретов Сергей

Отец ребёнка: Кретов Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Кретов Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Кретов Леонид Григорьевич

ссср
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кретов Леонид Григорьевич

Смерть
2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close