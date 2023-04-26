Кретова (Рыжкова) Валентина
Место рожденияссср
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ссср
Рождение ребёнка
29.07.1955
Дочь: Орлова Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Кретов Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
08.06.1956
Сын: Кретов Сергей
Отец ребёнка: Кретов Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Кретов Леонид Григорьевич
ссср
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004