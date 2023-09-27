Свечка (Горленко) Евлампия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свечка (Горленко) Евлампия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1841

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1857

Муж: Маркович Андрей Андреевич

Из Мечета они переселились в село Перервинцы, которое он получил в наследство после смерти в 1865 году своего бездетного дяди Александра Михайловича.
Бракосочетание
1858

Муж: Свечка Николай Львович

Петровка, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.06.1859

Сын: Свечка Лев Николаевич

Отец ребёнка: Свечка Николай Львович

Петровка, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.07.1860

Сын: Свечка Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Свечка Николай Львович

Петровка, Полтавська область
Рождение ребёнка
16.09.1861

Сын: Свечка Николай Николаевич

Отец ребёнка: Свечка Николай Львович

Петровка, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.07.1864

Сын: Свечка Илья Николаевич

Отец ребёнка: Свечка Николай Львович

Петровка, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
1902
Харьков, Харківська область
Захоронена в селе Давидовка Пирятинского уезда.
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