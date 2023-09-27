Свечка (Горленко) Евлампия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1841
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1857
Из Мечета они переселились в село Перервинцы, которое он получил в наследство после смерти в 1865 году своего бездетного дяди Александра Михайловича.
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
21.06.1859
Отец ребёнка: Свечка Николай Львович
Рождение ребёнка
08.07.1860
Сын: Свечка Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Свечка Николай Львович
Рождение ребёнка
16.09.1861
Сын: Свечка Николай Николаевич
Отец ребёнка: Свечка Николай Львович
Рождение ребёнка
20.07.1864
Отец ребёнка: Свечка Николай Львович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1902
Захоронена в селе Давидовка Пирятинского уезда.