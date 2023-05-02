Лепешкина (Кузеванова) Оксана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1989
Рождение ребёнка
01.06.2015
Дочь: Лепешкина Элина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
05.03.2022
Дочь: Лепешкина Злата Дмитриевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
05.03.2022
Дочь: Лепешкина Юстина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно