Лепешкина (Кузеванова) Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкина (Кузеванова) Оксана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1989

Отец: Кузеванов Виктор Александрович

Мать: Кузеванова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.2015

Дочь: Лепешкина Элина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.03.2022

Дочь: Лепешкина Злата Дмитриевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.03.2022

Дочь: Лепешкина Юстина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепёшкин Дмитрий Анатольевич

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