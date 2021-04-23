Царегородцев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1976
Дата смерти23.04.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.2002
Дочь: Царегородцева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.10.2017
Сын: Царегородцев Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
23.04.2021