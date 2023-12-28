Захваткин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захваткин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захваткин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1941

Дочь: Царегородцева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Захваткина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царегородцев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царегородцев Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Захваткина Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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