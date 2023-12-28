Захваткин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захваткин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1941
Дочь: Царегородцева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Захваткина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царегородцев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царегородцев Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Захваткина Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно