Ишков Михаил Максимов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Ишков Максим Сергеев
Мать: Ишкова Марина Георгиева
Бракосочетание
10.11.1899
Жена: Ишкова Анна Михайлова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1900
Сын: Ишков Павел Михайлов
Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
24.06.1903
Сын: Ишков Петр Михайлов
Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
13.05.1905
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
18.11.1910
Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
01.02.1913
Сын: Ишков Семен Михайлов
Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно