Ишков Михаил Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшков Михаил Максимов

Ишков Михаил Максимов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ишков Максим Сергеев

Мать: Ишкова Марина Георгиева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Ишкова Анна Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1900

Сын: Ишков Павел Михайлов

Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.06.1903

Сын: Ишков Петр Михайлов

Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.05.1905

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Ишков Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1913

Сын: Ишков Семен Михайлов

Мать ребёнка: Ишкова Анна Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close