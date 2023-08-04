Галяутдинов Абдулхай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галяутдинов Абдулхай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1971

Дочь: Хабиева Альфия Абдулхаевна

Мать ребёнка: Галяутдинова Халидя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галяутдинов Ильдар Абдулхаевич

Мать ребёнка: Галяутдинова Халидя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галяутдинова Халидя

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