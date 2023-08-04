Галяутдинов Абдулхай
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1971
Дочь: Хабиева Альфия Абдулхаевна
Мать ребёнка: Галяутдинова Халидя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галяутдинов Ильдар Абдулхаевич
Мать ребёнка: Галяутдинова Халидя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галяутдинова Халидя