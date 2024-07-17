Мальцева Валентина Алексеевна 28.02.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мальцева Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1969

Дочь: (Мальцева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Мальцев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
25.07.1975

Сын: Мальцев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Мальцев Николай Николаевич

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