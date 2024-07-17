Мальцева Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1969
Дочь: (Мальцева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Мальцев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.1975
Сын: Мальцев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Мальцев Николай Николаевич