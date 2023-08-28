Карлова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1908

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1912

Сын: Карлов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.07.1914

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
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