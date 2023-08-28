Карлова Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1908
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
07.11.1912
Сын: Карлов Михаил Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
02.07.1914
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карлов Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно