Чураков Артемiй Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чураков Кондратiй Прокопьев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.02.1842
Мать ребёнка: Токарева Александра Савельева
Рождение ребёнка
13.06.1845
Дочь: Акилина Артемьева
Мать ребёнка: Токарева Александра Савельева
Рождение ребёнка
27.11.1846
Мать ребёнка: Токарева Александра Савельева
Рождение ребёнка
23.11.1851
Мать ребёнка: Токарева Александра Савельева
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно