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Чураков Артемiй Кондратьев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чураков Кондратiй Прокопьев

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1842

Сын: Чураков Гордiй Артемiев

Мать ребёнка: Токарева Александра Савельева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1845

Дочь: Акилина Артемьева

Мать ребёнка: Токарева Александра Савельева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1846

Сын: Чураков Иринарх Артемьев

Мать ребёнка: Токарева Александра Савельева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1851

Сын: Чураков Петр Артемьев

Мать ребёнка: Токарева Александра Савельева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно