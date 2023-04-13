Попова Марфа Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Марфа Захаровна

Попова Марфа Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1878

Сын: Попов Иван Федорович

Отец ребёнка: Попов Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
29.11.1879

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Попов Федор Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Федор Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close