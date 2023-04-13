Попова Марфа Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1878
Сын: Попов Иван Федорович
Отец ребёнка: Попов Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.11.1879
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Попов Федор Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно