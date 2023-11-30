Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиДо 1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Степан Мартынович
Мать: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.09.1738
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Елена Павловна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Федот Иванович
Мать ребёнка: Елена Павловна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Павловна
Смерть
До 1761
Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область