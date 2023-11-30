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Иван Степанович

Место рождения

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

До 1761

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Степан Мартынович

Мать: Евдокия Дмитриевна

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1738

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Елена Павловна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Федот Иванович

Мать ребёнка: Елена Павловна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Павловна

Смерть
До 1761
Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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