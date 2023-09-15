Новопашенной Феодор Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти12.04.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Бракосочетание
10.06.1812
Рождение ребёнка
13.03.1816
Сын: Новопашенной Алексий Феодоров
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
17.09.1817
Сын: Новопашенной Трофим Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Иванова
Смерть
12.04.1839
Причина смерти: от старости