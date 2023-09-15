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Новопашенной Феодор Гаврилов

Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

12.04.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Новопашенной Гавриил Мартынов

Мать: Новопашенная Акилина Васильева

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.06.1812

Жена: Новопашенная Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
13.03.1816

Сын: Новопашенной Алексий Феодоров

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Иванова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1817

Сын: Новопашенной Трофим Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Иванова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.04.1839
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости
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