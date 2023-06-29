Савидова (Сидорова) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1915
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915
Отец: Сидоров Петр Ефимович
Рождение ребёнка
05.10.1937
Сын: Савидов Александр Степанович
Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.11.1939
Сын: Савидов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.04.1942
Дочь: Стрыгина Мария Степановна
Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.11.1944
Дочь: Брыксина(прокофьева) Галина Степановна
Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.11.1946
Рождение ребёнка
01.11.1955
Рождение ребёнка
20.07.1959
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1995
Похоронена в селе Восточная Старинка, Тамбовская область, Никифоровский район