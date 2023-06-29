Савидова (Сидорова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савидова (Сидорова) Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1915

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915

Отец: Сидоров Петр Ефимович

Мать: Сидорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1937

Сын: Савидов Александр Степанович

Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.11.1939

Сын: Савидов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.04.1942

Дочь: Стрыгина Мария Степановна

Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.11.1944

Дочь: Брыксина(прокофьева) Галина Степановна

Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савидов Степан Тимофеевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савидов Степан Тимофеевич

Смерть
Около 1995
Похоронена в селе Восточная Старинка, Тамбовская область, Никифоровский район
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