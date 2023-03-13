Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Корнеевъ Карпъ
Мать ребёнка: Корнеева Ирина Савельева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Кочетова Алена
Мать ребёнка: Корнеева Ирина Савельева
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Ирина Савельева