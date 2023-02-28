Иванова Мария Казакова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
06.?.1888
Рождение ребёнка
07.05.1894
Сын: Иванов Пмв Дмитрий Карпович
Отец ребёнка: Иванов Карп Илларионович
Рождение ребёнка
12.11.1897
Отец ребёнка: Иванов Карп Илларионович
Рождение ребёнка
23.10.1900
Отец ребёнка: Иванов Карп Илларионович
Рождение ребёнка
07.09.1906
Сын: Иванов Вов Александр Карпович
Отец ребёнка: Иванов Карп Илларионович
Смерть
Неизвестно