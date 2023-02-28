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Иванова Мария Казакова

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Казаков Карп Андреевич

Мать: Казакова (мещанка) Евдокия Филипповна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
06.?.1888

Муж: Иванов Карп Илларионович

Рождение ребёнка
07.05.1894

Сын: Иванов Пмв Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Иванов Карп Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Иванов Роман Карпович

Отец ребёнка: Иванов Карп Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1900

Сын: Иванов Нестор Карпович

Отец ребёнка: Иванов Карп Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Иванов Вов Александр Карпович

Отец ребёнка: Иванов Карп Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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