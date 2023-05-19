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Лужников Петр Кузьмин

Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

12.01.1820

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1820

Отец: Лужников Кузьма Михайлов

Мать: Лужникова Феодосия Иванова

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Восприемники: Большого Пулково крестьянин Степан Евдокимов и той же слободы умершего крестьянина Прохора Иванова дочь девица Анисия Прохорова
Бракосочетание
28.07.1844

Жена: Лужникова Дарья Григорьева

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Поручители по жениху: Слободы Большое Пулково крестьяне Дмитрий Харламов и Алексей Космин Волнушкин. По невесте: Большого Пулково крестьяне Константин Родионов Печенов и Николай Васильев Яконин.
Рождение ребёнка
22.02.1850

Дочь: Коротецкова Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Лужникова Дарья Григорьева

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Восприемники: Большого Пулково крестьянин Николай Васильев Яконин и крестьянина Федора Петрова Рыжева дочь девица Екатерина
Смерть
1872
Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
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