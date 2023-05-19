Лужников Петр Кузьмин
Место рождения
Дата рождения12.01.1820
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1820
Восприемники: Большого Пулково крестьянин Степан Евдокимов и той же слободы умершего крестьянина Прохора Иванова дочь девица Анисия Прохорова
Бракосочетание
28.07.1844
Поручители по жениху: Слободы Большое Пулково крестьяне Дмитрий Харламов и Алексей Космин Волнушкин. По невесте: Большого Пулково крестьяне Константин Родионов Печенов и Николай Васильев Яконин.
Рождение ребёнка
22.02.1850
Дочь: Коротецкова Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Лужникова Дарья Григорьева
Восприемники: Большого Пулково крестьянин Николай Васильев Яконин и крестьянина Федора Петрова Рыжева дочь девица Екатерина
Смерть
1872
От оспы