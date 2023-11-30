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Плесовских Тимофей Мартемьянович

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Плесовских Мартемьян Евдокимович

Мать: Плесовских Арина Александровна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Евдоким Родионов Плесовских 59 74 жена Домна Тимофеева, 70, взята в замужество деревни Арак... Показать все
Смерть
Неизвестно
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