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Комков Александр Васильевич

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Место рождения

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.01.1931

Дата смерти

16.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: Василий Андреевич Комков

Мать: Комкова Агафья Владимировна

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.03.1950

Сын: Комков Александр Александрович

Мать ребёнка: Комкова Мария Сергеевна

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.03.1966

Дочь: Журавлёва Ирина Александровна

Мать ребёнка: Комкова Мария Сергеевна

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комкова Мария Сергеевна

Смерть
16.07.1999
Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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