Комков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1931
Дата смерти16.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931
Рождение ребёнка
10.03.1950
Сын: Комков Александр Александрович
Мать ребёнка: Комкова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
20.03.1966
Дочь: Журавлёва Ирина Александровна
Мать ребёнка: Комкова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комкова Мария Сергеевна
Смерть
16.07.1999
Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область