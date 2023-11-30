Селивоненко Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения29.09.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912 ст.
Пропал без вести (военное)
14.07.1941
Номер донесения: 43604 Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях Дата донесения: 14.07.1944 Название части: 4 отд.
Военная служба
1941
Воинское звание: красноармеец.
Бракосочетание
До 1941
Смерть
Неизвестно