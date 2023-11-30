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Селивоненко Григорий Фёдорович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

29.09.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912 ст.

Отец: Селивоненко Фёдор Маркович

Мать: Селивоненко Юстиния Митрофановна

Кривоносовка, Сумська область
Пропал без вести (военное)
14.07.1941
Номер донесения: 43604 Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях Дата донесения: 14.07.1944 Название части: 4 отд.
Военная служба
1941
Воинское звание: красноармеец.
Бракосочетание
До 1941

Жена: Селивоненко Акулина Исаевна

Смерть
Неизвестно
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