Валявина (Серкова) Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.08.1893
Муж: Валявинъ Сергей
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
07.09.1893
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Валявинъ Сергей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1897
Сын: Валявинъ Семенъ
Отец ребёнка: Валявинъ Сергей
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Валявинъ Сергей