Валявина (Серкова) Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Серкова) Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.08.1893

Муж: Валявинъ Сергей

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
07.09.1893

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Валявинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1897

Сын: Валявинъ Семенъ

Отец ребёнка: Валявинъ Сергей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Валявинъ Сергей

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