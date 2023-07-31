Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

30.12.1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Ермил Михайлович

Мать ребёнка: Матрена Семёновна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Матрена Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
30.12.1797
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