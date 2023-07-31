Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти30.12.1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ермил Михайлович
Мать ребёнка: Матрена Семёновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Матрена Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
30.12.1797